Życzenia na Dzień Dziecka dla dorosłych. Życzenia na Dzień Dziecka śmieszne. Krótkie życzenia na Dzień Dziecka 1.06.2021

DZIEŃ DZIECKA: ŻYCZENIA śmieszne, ŻYCZENIA na Dzień Dziecka dla dorosłych WIERSZYKI na Dzień Dziecka

DZIEŃ DZIECKA: ŻYCZENIA NA DZIEŃ DZIECKA DLA DOROSŁYCH

W dniu Dnia Dziecka życzę wszystkiego, czego pragniesz, by się wszystko spełniło,

by to co dobre Twoim było,

dużo zdrowia i radości

niech w Twoim sercu na zawsze zagości,

życzy kochająca mama.

W dniu Święta Dziecka,

przyleciał ptaszek, chyba z Olecka,

i mówił, że wiek nie ma znaczenia,

bo relacja ojciec - syn, się nie zmienia.

życzę więc Dorosłemu Synkowi,

żeby nad wodą mnóstwo nałowił,

żeby same na brzeg wychodziły sumy,

żeby wszystkie słupy zawsze były z gumy,

żeby studia Ci szły bez trudu,

żeby nikt nigdy nie robił Ci brudów,

żeby Ci deszcz na głowę nie padał,

żeby Ci nikt bólu nie zadał,

żeby dla Ciebie drogi były proste,

bo zakręty bywają zbyt ostre.

Żeby Ci już stolarz fotel robić zaczął,

bo potem mu ludzie wręcz nie wybaczą,

że dyrektor skończył potrzebne fakultety,

a dupy posadzić nie ma na czym, niestety.

Czas szybko przecież leci,

Zaraz przyjdą żona, dzieci,

W kalendarzu cyfra jedna drugą gania,

Jak w CPN-nie podczas tankowania.

I nie zdążysz dobrze zobaczyć, jak świat się zmienia,

Jak swoim dzieciom będziesz składać życzenia.

Póki co, ja do Ciebie piszę teraz,

żebyś swego Fatra wspomniał nie raz.

Na dziś już kończę te życzenia skromne,

Piszę na bieżąco, bo potem zapomnę.

Piszę se wolno, spokojnie, bo w WORD-dzie,

Bo czasem najchętniej dał bym po mordzie,

kiedy mam koniec pisanej wiadomości,

a poczta lubi mnie wnerwić do białości,

że sesja skończona i cyt do widzenia,

cały tekst zniknął bez (k...) przeproszenia!

No trzymaj się Synciu, kończę list przydługi,

w przyszłym roku napiszę Ci drugi.