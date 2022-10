Życzenia na Dzień Dziewczyny 2022. Dzień Dziewczyny - co to za święto? Od kiedy obchodzimy Dzień Dziewcząt? 11.10.20f22

DZIEŃ DZIEWCZYNY 2022 - ŻYCZENIA

ŻYCZENIA NA DZIEŃ DZIEWCZYN

Z bukietem róż nie mogę przyjść, by złożyć Ci życzenia, więc wyzywam los i proszę go, by spełnił Twe marzenia.

GOTOWE ŻYCZENIA NA DZIEŃ DZIEWCZYN 2022

Bądź bardzo mądra, bądź bardzo miła.

Bądź zawsze szczera, miej wszystkie zalety.

Niech z Ciebie nadal będzie ideał kobiety.

***

Kobieta to piękny kwiat,

to niedoceniane zioło,

które zajmuje cały świat,

o którym się mówi wkoło.

Mówi nie znając istoty ciała,

mówi nie znając doliny duszy,

kobieta to nie tylko kwiat,

to kamień, co z czasem się kruszy.

***

Miłości po kres i radości do łez,

promyków słońca i bukietów róż bez końca,

mnóstwo wrażeń i spełnienia marzeń,

wiele szczęścia i trafnych decyzji podjęcia,

a w portfelu i na koncie?

Same miliony lub chociaż tysiące!