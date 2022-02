Życzenia na Dzień Kobiet. Życzenia na 8 marca. Złóż piękne życzenia i wierszyki na Dzień Kobiet! 8.03.2022

DZIEŃ KOBIET ŻYCZENIA. Dzień Kobiet już 8 marca! Złóż piękne życzenia i wierszyki na Dzień Kobiet! Życzenia na 8 marca

Abyś była uśmiechnięta

w dniu tak ważnego święta.

Abyś mimo biegu lat,

zawsze kochała cały świat.

Abyś duchem młoda była

i z problemów nic sobie nie robiła.

***

Dzień Kobiet życzenia Marzec wyjął grosik srebrny,

Teraz będzie mu potrzebny.

Do kwiaciarni marzec pobiegł,

Kupić bukiet na święto kobiet

***

Z okazji Dnia Kobiet

życzę Ci gorącej filiżanki kawy,

którą ktoś dla Ciebie zrobi,

nieoczekiwanego telefonu od starego przyjaciela,

zielonych świateł na Twojej drodze,

radości z małych spraw,

które Cię ucieszą na co dzień.

***

Z okazji dzisiejszego Dnia Kobiet życzę Ci,

aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały,

by nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr co rozwiewa smutki.

GWIAZDY SKŁADAJĄ ŻYCZENIA NA DZIEŃ KOBIET

Raz do roku jest taki dzień,

który przemija jak piękny sen.

Wszystkie kobiety panie i matki,

w dniu tym dostają pachnące kwiatki.

Ja kwiatów nie mam dla Ciebie,

tylko przesyłam w życzeniach sam siebie.

ŻYCZENIA NA DZIEŃ KOBIET, KRÓTKIE WIERSZYKI SMS

8 marca dzień radosny,

dużo kwiatów, dużo wiosny.

Niech dla Ciebie słońce świeci.

Niech ci czas radośnie leci.

***

Spełnienia wszystkich marzeń,

zadowolenia z siebie,

radości życiowej i aby każdy kolejny dzień

był Dniem Kobiet życzę Wam.

Wspaniałe, niepowtarzalne Panie!

***

Marzec wyjął grosik srebrny,

Teraz będzie mu potrzebny.

Do kwiaciarni marzec pobiegł,

Kupić bukiet na Dzień Kobiet.

***

Przyjmij życzenia Babko kochana

od drugiej Baby z samego rana,

niech Twój dzień cały będzie radosny

trzymaj się Babo, aby do wiosny!

WIERSZYKI NA DZIEŃ KOBIET, ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA KOBIET

Dla Ciebie dziś kwiaty i uśmiechy,

I pierwszy promień bliskiej wiosny.

Dzień bez kłopotów i bez trosk, dużo radości.

Dla mamy, pani, dla dziewczynek,

w domu i w szkole, na wycieczce,

każdego dnia dobry uczynek -

to jest od chłopców drobny upominek.

***

Lilia kwitnie, róża opada,

czerwony tulipan swe płatki składa.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Tobie w Dniu Kobiet,

dużo szczęścia, zdrowia i radości.

Niech Ci życie słodko płynie

- w każdej chwili i godzinie.

***

Dla dziewcząt, które znam

moc życzeń dzisiaj mam,

dużo zdrowia, szczęścia i miłości

oraz kwiatów i radości,

niechaj się to niesie na cały kraj,

dziś dla pań wszystko naj... naj... naj.

***

Skromny pierścień na dłoni,

mówi dobrze o niej,

włosy gładko ułożone,

dla mych rąk stworzone,

usta - niespokojne,

gdy moich czuje dotyk.

Kobieta - najsilniejszy narkotyk.