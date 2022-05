Życzenia na Dzień Mamy 2022 od dzieci: krótkie, proste, od serca. Wierszyki na Dzień Matki. Piękne życzenia dla mamy 26.05.22

Życzenia na dzień mamy od dzieci: krótkie, dla przedszkolaków. Pamiętaj, Dzień Matki już 26 maja

Dzień Matki w różnych krajach świętowany jest w różne dni, jednak bez względu na to, cel jest ten sam - to dzień, w którym (jeszcze mocniej) chcemy wyrazić szacunek i miłość dla naszych matek, docenić poświęcenie i trud, który wkładają w wychowanie dzieci. W Polsce Dzień Matki wypada 26 maja, w tym roku będzie to środa.

Dzień Matki 2022: Życzenia i wierszyki dla mamy

Jeżeli nie możecie tego dnia odwiedzić swojej mamy, pamiętajcie, aby zadzwonić albo wysłać życzenia. Poniżej zebraliśmy dla Was wierszyki na dzień mamy - zarówno dla tych mniejszych, jak i większych dzieci.

W kalendarzu Święto Matki

z życzeniami śpieszą dziatki.

Ja Ci mamo dziś w podzięce

za Twe trudy daję serce

i przepraszam za me psoty,

za wybryki i kłopoty.