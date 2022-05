Życzenia na Dzień Matki do wysłania przez SMS, MMS, Messenger. Krótkie i zabawne życzenia na Dzień Matki 26.05.2022

Wierszyki na Dzień Matki 2022

Za to, że zawsze jesteś przy mym boku. Za to, że wskazujesz drogę mi w mroku.

Za to, że dni moje tęczą malujesz – dziś Mamo z głębi serca Ci dziękuję.

***

Dziękuję Ci Mamo,

za Twoje serce, troskę i dobroć.

Dziękuję, że mnie mądrze

i z miłością wychowałaś.

Za wszystkie Twoje trudy

i starania składam Ci

serdeczne podziękowania.

***

Ze wszystkich kwiatów świata

chciałabym zerwać...

słońce

i dać je potem tobie,

złociste i gorące.

Słoneczko jest daleko,

ale się nie martw, mamo,

narysowałam drugie... Jest prawie takie samo!

Teraz Cię wycałuję, jak mogę najgoręcej,

bo tak Cię kocham bardzo, że już nie można więcej!

Dzień Matki – życzenia

Chcę wam powiedzieć, bo o tym nie wiecie,

że moja Mamusia najpiękniejsza w świecie.

Jest taka miła, kochana ogromnie

i wciąż śmieje się do mnie.

Chociaż w dzień wciąż pracuje,

to wieczorem ucałuje,

rankiem wiąże mi wstążeczki

nocą pierze sukieneczki.

Bo Mamusia ukochana

wciąż się trudzi tak od rana

i to wszystko dla swych dzieci

niech Jej za to słonko świeci.

***

Kochana Mamo!

Niech ten radosny dzień

na zawsze Twe troski odsunie w cień.

Niech się śmieje do Ciebie świat,

blaskiem szczęśliwych i długich lat!

***

Raz tylko w roku jest Dzień Matki,

choć mamusiom co dzień należą się kwiatki,

czerwonej róży pączek na dobrego dnia początek,

puszyste georginie na marzeń spełnienie,

fiołeczki małe na zdrowie doskonałe,

a leśne konwalie małe na szczęście trwałe!