Życzenia na Dzień Matki. Oryginalne i ciekawe życzenia na Dzień Matki. Piękne życzenia dla mam. Zobacz! 8.05.2021

Życzenia na Dzień Matki. Oryginalne i ciekawe życzenia na Dzień Matki. Piękne życzenia dla mam

Mam dla Ciebie bukiet życzeń,

Moja Mamo ukochana,

Niech Twa buzia będzie zawsze

Tylko roześmiana,

Niech Ci szczęście oraz zdrowie

Nieustannie dopisują

nich się Twoje marzenia

w każdym dniu realizują

***

Droga Mamo, najpiękniejsze składam Ci życzenia

z głębi serca płynące, czekające spełnienia.

Niechaj kłopoty znikną, sukcesów przybędzie,

niechaj zdrowie dopisze, a szczęście się przędzie.

Wszystko, co piękne i wymarzone,

niech w Twoim życiu będzie spełnione

***

Droga Mamo, najpiękniejsze składam Ci życzenia

z głębi serca płynące, czekają spełnienia.

Niechaj kłopoty znikną, sukcesów Ci tylko przybywa,

Zdrowie niech dopisuje, szczęście się nie ukrywa.

Wszystko, co piękne i wymarzone,

niech w Twoim życiu będzie spełnione

***

Dziękuję Ci, że dałaś mi życie, za to, że mogę istnieć.

Za to, że zawsze w potrzebie jesteś blisko i wspierasz mnie.

Te chwile razem spędzone, radosne i smutne, nigdy nie będą stracone.

Wzloty i upadki? To nieistotne.

Dla mnie liczysz się tylko Ty