Życzenia na Mikołajki 2021. Krótkie życzenia dla bliskich. Zabawne wierszyki i śmieszne życzenia na Mikołajki.

ŻYCZENIA NA MIKOŁAJKI 6 GRUDNIA

ŻYCZENIA NA MIKOŁAJKI

Krasnale i elfy Gotowe stoją, Już worek pełny na saniach czeka, Czemu Mikołaj drapie się w głowę? Co go tak martwi i na co czeka?

KRÓTKIE ŻYCZENIA NA MIKOŁAJKI

Już Mikołaj grzeje sanie,

czego pragniesz niech się stanie.

Każde z marzeń skrytych w głębi

święty Dziadek może spełnić.

***

Szczęścia, by każdy dzień przynosił radość

Radości, by uśmiech nie znikał z Twojej twarzy

Uśmiechu, by przeganiał zmartwienia

Beztroski, by żyć w pomyślności i zdrowiu

Pomyślności i zdrowia, by realizować marzenia

Spełnienia marzeń, by odnaleźć szczęście...