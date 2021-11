Życzenia na Mikołajki 2021. Zabawne wierszyki i śmieszne życzenia na Mikołajki. Co życzyć znajomym na Mikołajki 6 grudnia 2021?

ŻYCZENIA NA MIKOŁAJKI 6 GRUDNIA

Krasnale i elfy

Gotowe stoją,

Już worek pełny na saniach czeka,

Czemu Mikołaj drapie się w głowę?

Co go tak martwi i na co czeka?

***

Mikołaja z długą brodą,

Gości z procentową wodą,

Kobiety gorącej w prezencie,

Prostej drogi na zakręcie.

Tego i wiele innego życzy...

***

Już Mikołaj grzeje sanie,

czego pragniesz niech się stanie.

Każde z marzeń skrytych w głębi

święty Dziadek może spełnić.

***

Szczęścia, by każdy dzień przynosił radość

Radości, by uśmiech nie znikał z Twojej twarzy

Uśmiechu, by przeganiał zmartwienia

Beztroski, by żyć w pomyślności i zdrowiu

Pomyślności i zdrowia, by realizować marzenia

Spełnienia marzeń, by odnaleźć szczęście...

ŻYCZENIA SMS, MMS NA MIKOŁAJKI 2021

Co mi dasz dziś Mikołaju?

Jakie dary niesiesz w worku?

Nie chcę willi, nie chcę złota,

Lecz żonę do wtorku!

***

Białe wąsy, biała broda

Tylko śniegu nie ma - szkoda

Iskry sypią się z pod sań

Po asfalcie pędzi drań

Śpieszył się bo pusto w worku,

No i teraz stoi w korku!

***

Renifer Rudolf już grzeje kopyta,

Mikołaj w pośpiechu prezenty chwyta,

niech wszystkie smutki wnet pójdą w kąt

- ja dziś Ci życzę Wesołych Świąt!

***

Mikołaja z długą brodą,

Gości z procentową wodą,

Kobiety gorącej w prezencie,

Prostej drogi na zakręcie.

Tego i wiele innego życzy...

***

Dzień mikołajek,

To nie dzień bajek,

Tu wszystko stać prawdziwe się może,

Więc jeśli wierzysz w świętego Mikołaja

Możesz być pewny - on Ci pomoże!

***

Ile siły w Mikołaju,

Ile śniegu w jego kraju,

Ile gwiazd na ciemnym niebie,

Tyle życzeń dziś dla Ciebie!

ŻYCZENIA NA MIKOŁAJKI 2021 DLA BLISKICH