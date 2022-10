Życzenia na rocznicę ślubu. Wierszyki i rymowanki na rocznicę ślubu. Kartki dla żony. Zabawne życzenia dla męża 10.10.2022

ŻYCZENIA NA ROCZNICĘ ŚLUBU

Drodzy Jubilaci.

Z okazji tak pięknej rocznicy ślubu, złotych godów, składamy serdeczne życzenia.

Długich lat życia w zdrowiu, pogody ducha i doczekania się kolejnych jubileuszy.

Błogosławieństwa Bożego i opieki Aniołów Stróżów.

***

Rocznica Ślubu to ważna chwila

niech będzie dla Was bardzo miła.

Pragnę więc złożyć szczere życzenia:

miłości, zdrowia i powodzenia.

A każdy rok razem spędzony,

niech będzie piękny, wymarzony.

***

Na drodze życia są światła i mroki,

raz szczęście jasne, raz smutek głęboki.

Ale gdy razem się idzie we dwoje,

łatwiej się znosi nawet ciężkie znoje.

Więc w dniu 1. Rocznicy

życzę drogiej Parze,

by życie im dało wszystko, co w darze

dać może: szczęście, pogodę, radości,

razem z uśmiechem wieczystej miłości.

***

Niech z każdą rocznicą Wasze uczucie

staje się silniejsze,

dni weselsze, a życie lżejsze

niech trosk wyłącznie ubywa

a błogosławieństwo Boże na Was spływa!

***

Róże są piękne, bo kwiaty mają,

lecz są nietrwałe, bo przekwitają.

A Wasza miłość niech się rozwija,

niech trwa na wieki i nie przemija.