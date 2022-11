Życzenia na rocznicę ślubu. Zabawne życzenia dla męża. Życzenia dla żony. Wierszyki i rymowanki na rocznicę ślubu 18.11.2022

Niech z każdą rocznicą Wasze uczucie staje się silniejsze, dni weselsze, a życie lżejsze niech trosk wyłącznie ubywa a błogosławieństwo Boże na Was spływa!

Na drodze życia są światła i mroki, raz szczęście jasne, raz smutek głęboki. Ale gdy razem się idzie we dwoje, łatwiej się znosi nawet ciężkie znoje. Więc w dniu 1. Rocznicy życzę drogiej Parze, by życie im dało wszystko, co w darze dać może: szczęście, pogodę, radości, razem z uśmiechem wieczystej miłości.

Rocznica Ślubu to ważna chwila niech będzie dla Was bardzo miła. Pragnę więc złożyć szczere życzenia: miłości, zdrowia i powodzenia. A każdy rok razem spędzony, niech będzie piękny, wymarzony.

Od wielu lat jesteście razem

Nic się zmieniło od dnia,

gdy stanęliście przed ołtarzem.

Wciąż zakochani i piękni

dzielicie wspólną drogę.

Niech Wam los przynosi dnia każdego

rzeczy wyjątkowe!

***

Nie każdy dzień w związku usłany jest różami

bywają chwile lepsze i gorsze między nami.

Lecz to dzięki Tobie moje życie ma smak

Dziękuję, że jesteś i kocham Cię mocno tak!

***

Z okazji święta Waszego

życzenia wszystkiego najlepszego:

niech każdy dzień dostarcza radości

i uśmiech zawsze w sercach gości,

niechaj problemy Was omijają,

a wszyscy bardzo Was kochają,

bo jak nikt inny na świecie,

Wy na to zasługujecie!

***

W XXX rocznicę ślubu!

życzymy Wam, aby płomień Waszej miłości nigdy nie słabnął,

a Wasze dzieci chowały się szczęśliwie w jego cieple i blasku.

***

Bądźcie dla siebie i ziarnem pieprzu i szczyptą soli.

I tym co raduje i tym co boli.

Cały czas razem, w miłości rozkwicie.

Gdy ku jesieni skieruje Was życie.