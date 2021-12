Życzenia na Sylwestra. Gotowe wzory życzeń na Nowy Rok 2022. Życzenia na Nowy Rok: na sms i messengera! Życzenia na Nowy Rok 6.12.2022

Życzenia noworoczne na sms i messengera! Gotowe wzory z życzeniami na Nowy Rok. Życzenia na Nowy Rok 2022!

Niech Nowy Rok zabłyśnie dla Was tęczy kolorami I rozsypie się nad głowami szczęście i uśmiechów moc I niech zostanie na 12 miesięcy z Wami Nie tylko w tę Sylwestrową noc. Do siego roku życzy…

Mnóstwo dobrego szampana, super zabawy do rana, a w roku tym co będzie niech radość gości wszędzie.

Wiem, wiem, wiem - to dla Was szok, że znowu mamy Nowy Rok!

Niech będzie radosny, niech się zacznie mile, i niech Wam przyniesie same, szczęśliwe chwile.

Niech moje życzenia, spełnią się co do joty. Niech ominą Was troski i kłopoty.

Zdrowia, szczęścia, pomyślności,

Forsy góry i miłości,

Mnóstwa uniesień po zmroku,

Życzę Tobie w Nowym Roku!

Dużo bąbelków w szampanie,

Kogoś kto zrobi śniadanie,

a na każdym kroku

szczęścia w Nowym Roku!

Przetańczenia aż do rana,

Setki korków od szampana,

Kupy śmiechu, zero kaca –

No, bo wkrótce czeka praca!

W Styczniu radości,

w Lutym miłości,

w Marcu pogody,

a w Kwietniu swobody,

maj niech zakwita,

czerwiec niech bryka,

lipiec przypali,

sierpień rozpali,

we Wrześniu - szczęścia bez liku,

tak samo w Październiku,

niech Listopad zauroczy,

a Grudzień miło zaskoczy,

roku tego Nowego życzę szalonego!

1.01.2022