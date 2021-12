Życzenia na Sylwestra i Nowy Rok 2021. Zobacz wzory życzeń na Nowy Rok. Czego życzyć z okazji Nowego Roku? 1.01.2021

Przyjemności w dotyku, słodkości w przełyku.

Szelestu w kieszeni, i słońca promieni.

Oraz by rok cały, po prostu był wspaniały.

Niech petardy zabłysną wysoko na niebie,

niech Nowy Rok szczęściem spłynie na Ciebie,

a los nigdy nie zostawi Cię w potrzebie.

Najlepsze życzenia noworoczne przesyła…

Życzenia na Nowy Rok 2021: życzenia noworoczne, życzenia sylwestrowe, zabawne życzenia sms. Wysyłaj najlepsze ŻYCZENIA NOWOROCZNE

W Nowym Roku - tuż po balu,

Oprócz zdrowia, szczęścia no i szmalu,

Błagaj niebiosa, by Ci podarowały

Dużo dzikiego seksu i dobrej gorzały.

Do Siego Roku!