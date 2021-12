Życzenia sylwestrowe. Najlepsze życzenia na Nowy Rok. Życzenia na 1 stycznia 2021 roku. Czego życzyć w Nowym Roku 1.01.2021

Niech Nowy Rok zabłyśnie dla Was tęczy kolorami I rozsypie się nad głowami szczęście i uśmiechów moc I niech zostanie na 12 miesięcy z Wami Nie tylko w tę Sylwestrową noc. Do siego roku życzy…

ŻYCZENIA NOWOROCZNE. NAJLEPSZE ŻYCZENIA NA NOWY ROK 2020. ŻYCZENIA NOWOROCZNE ŚMIESZNE. ŻYCZENIA SMS

W Sylwka będzie ludzi tłok

A przed Tobą cały następny 2020 rok

Więc 3maj się ciepło

Niech kłopoty przed Tobą uklękną

Bo w 4rech literach je mamy

I wszystko dobrze sobie poukładamy!!!!

Stary Rok mija lecz marzenia zostają,

Niech one się Tobie wszystkie spełniają

I z Nowym Rokiem niech los Ci się odmieni,

A ogród życia wnet się zazieleni.

Rok się już kończy, rok się zaczyna,

otwórzmy więc nową butelkę wina

i razem wypijmy za nasze zdrowie,

aż się zakręci nam troszeczkę w głowie.

Niech taneczny, lekki krok, będzie z Tobą cały rok,

Niech prowadzi Cię bez stresu, od sukcesu do sukcesu.

W Nowym Roku - tuż po balu,

Oprócz zdrowia, szczęścia no i szmalu,

Błagaj niebiosa, by Ci podarowały

Dużo dzikiego seksu i dobrej gorzały.

Do Siego Roku!