Życzenia walentynkowe dla męża, romantyczne życzenia walentynkowe, wierszyki na walentynki dla kolegi - krótkie

Ktoś bardzo Cię kocha – nie powiem Ci kto,

i myśli o Tobie – nie powiem Ci co,

i w myślach całuje – nie powiem Ci jak,

i cierpi, bo czuje, że kogoś mu brak,

ktoś chciałby Ci przysiądź – nie powiem Ci co,

ktoś bardzo Ci bliski – nie powiem Ci kto,

lecz sam się dowiesz, za dzień albo dwa,

że ten, kto Cię kocha to właśnie ja

Z dala od Ciebie snuję marzenia

Z dala od Ciebie ślę pozdrowienia

Gdzie tylko jestem, cokolwiek robię

Zawsze pamiętam i myślę o Tobie.

