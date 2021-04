Życzenia z okazji Dnia Matki. Piękne i oryginalne życzenia i wierszyki na Dzień Matki. Wierszyki i życzenia na laurkę lub SMS! 25.04.2021

Życzenia z okazji Dnia Matki. Piękne i oryginalne życzenia i wierszyki na Dzień Matki. Wierszyki i życzenia na laurkę lub SMS!

Mamusiu jedyna, przyjmij szczere życzenia.

Niech każda godzina szczęściem Cię opromienia.

Niech życie upływa wśród ciągłej radości

przy blasku promiennym - nadziei i miłości

***

Kocham róże, kocham bratki

lecz najbardziej serce Matki

***

Za Twe czułe serce,

za mądre nakazy

w dniu Twojego święta

dziękuję sto razy!

***

W dniu Twego święta

Nachodzi mnie myśl miła,

Twój diabełek prosi i pamięta

Byś zawsze przy mnie była!

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki!

***

Najlepsze u mamy jest to że ją mamy.

Mamy ją swoją nie cudzą.

Nie inną.

Zawsze tą samą

I żeby nie wiem co się stało

mama zostanie mamą.

Tylko jedna mama na zmartwienia.

Tylko jedna na dwójkę z polskiego.

Tylko jedna na bójki z najlepszym kolegą.

Jedna od bólu zęba

i przeziębienia.

Nie na sprzedaż.

Nie do zamiany.

Nasza

wszędzie i przez cały czas.

Więc najlepsze u mamy

jest to że mamy

i że mama ma właśnie nas.