13-latek podejrzany o gwałt na nieletniej, uciekł z ośrodka wychowawczego

Jak udało nam się dowiedzieć, 13-latek oddalił się z jednego z warszawskich Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w połowie maja. Chłopak został skierowany do tej placówki przez sąd rodzinny po tym, jak 25 lutego w Łęczycy zgwałcił swoją rówieśniczkę. Policję powiadomiła rodzina skrzywdzonej 13-latki.

- Trwają poszukiwania tego chłopaka. Prosimy o kontakt wszystkie osoby, które znają miejsce jego pobytu - mówi starszy aspirant Mariusz Kowalski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Łęczycy.

Dziewczynkę przewieziono do Matki Polki

O gwałcie na 13-latce zrobiło się głośno, gdy dziewczyna trafiła do łęczyckiego szpitala. Lecznica w Łęczycy nie udzieliła jej pomocy. Odesłała dziewczynę do szpitala w Łodzi. Przedstawiciele placówki tłumaczyli później, że lekarz nie odmówił pomocy dziecku. Ocenił stan 13-latki. W Łęczycy nie ma jednak dziecięcej ginekologii i dlatego zapadła decyzja o odesłaniu pacjentki do ośrodka o wyższym poziomie referencyjnym. Ratownicy przewieźli dziewczynkę do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Tam udzielono jej pomocy.