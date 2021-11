1,5 tys. zakażeń koronawirusem w Łodzi i regionie. Niewiele brakuje do absolutnego rekordu dziennych zakażeń w województwie 18.11.2021

Koronawirus w Łódzkiem. Po raz pierwszy tej jesieni ponad 1,5 tys. zakażeń

W środę potwierdzono kolejne 1543 przypadki zakażeń SARS-Cov-2 w województwie łódzkim. To najwięcej zakażeń od połowy kwietnia i kolejny rekord czwartej fali epidemii. Niewiele już brakuje do absolutnego rekordu dziennych zakażeń. Ten rekord padł 9 kwietnia i wyniósł 2138 przypadków. Wykonano 6,5 tys. testów, co czwarty był pozytywny. Najwięcej zakażeń w stosunku do liczby mieszkańców jest w powiatach pabianickim i łódzkim wschodnim.

Odnotowano też 25 kolejnych zgonów, to o jedną osobę mniej niż w poniedziałek.

Jednocześnie przybywa pacjentów w szpitalach. W środę leczono 1244 osoby z COVID-19, to o 56 więcej niż we wtorek. Przekształcane są też kolejne łóżka w covidowe. W środę na zakażonych czekało 1841 miejsc, o 59 więcej niż we wtorek. W planach są kolejne przekształcenia, na razie nie ma planów uruchamiania szpitala tymczasowego.