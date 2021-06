18-letni Aleksander Orlikowski z MKT Łódź awansował do ćwierćfinału Rolanda Garrosa

Łodzianin w Paryżu grał w parze z Maksem Kaśnikowskim (21 ITF) z Piaseczna. Nasi reprezentanci byli bliscy uzyskania awansu do półfinału gry podwójnej juniorskiej edycji Rolanda Garrosa 2021.

W ćwierćfinale debla juniorów Maks Kaśnikowski i Aleksander Orlikowski spotkali się z parą Martin Katz i German Samofałow. Mecz był bardzo wyrównany, a jego rozstrzygnięcie zapadło dopiero w super tie breaku – relacjonują sportowefakty.pl. W drugim secie prowadzili już 4:1, lecz przegrali pięć gemów z rzędu. Coś nieprawdopodobnego. To doświadczenie na całe życie. W super tie breaku Belg i Ukrainiec wypracowali przewagę kilku punktów i zwyciężyli ostatecznie 6:7 (6), 6:4, 10-7.

Wcześniej w deblu Olek i Maks wygrali z Francuzami Gabrielem Debru i Antoinem Ghibaudo (WC) 6:2, 6:4 oraz Austriakiem Marko Andrejiciem i Serbem Marko Topo 7:5, 2:6, 10:2.

Aleksander Orlikowski zagrał też w Paryżu w singlu. W pierwszej rundzie zmierzył się z Serbem Hamadem Medjedoviciem (25 ITF, 674 ATP), ale przegrał po wyrównanej walce 5:7, 3:6. Do III rundy dotarł Maks Kaśnikowski, ale też musiał uznać wyższość Wiaczesława Bielińskiego (Ukraina, numer 16) 6:2, 3:6, 1:6.

Niespełna 18-letni Aleksander (24 ITF) idzie w ślady dziadka i ojca. Tata Mariusz był mistrzem Polski deblistów do lat 14.Józef Orlikowski to reprezentant Polski w Pucharze Davisa, grał w parze z Władysławem Skoneckim, a w singlu występował obok Wiesława Gąsiorka. Wystąpił także w głównym turnieju Rolanda Garrosa w 1965 roku. 56 lat później jego wnuk Aleksander Orlikowski dotarł do ćwierćfinału gry podwójnej turnieju juniorskiego. To wielki sukces. Trenerami Olka są: Piotr Żurawiecki (trener tenisowy) i Tomasz Ścibor(trener przygotowania fizycznego).

Przed wyjazdem do Paryża Maks i Olek dotarli do półfinałów LOTOS Open Polska (ITF Juniors Grade 1) na kortach ziemnych Górnika Bytom.

Aleksander Orlikowskiego urodził się 18 października 2003 roku, w rankingu ATP plasuje się na pozycji 1553. Zdobył dwa pierwsze punkty na turnieju w Bratysławie.

- Gra Olka w ćwierćfinale Rolanda Garrosa to olbrzymi sukces naszego zawodnika - mówi Paweł Kaczorowski, doradca zarządu MKT. – Łodzianin ma wielki talent, który prawidłowo się rozwija. Powinniśmy mieć pociechę z tak utalentowanego tenisisty, kontynuującego rodzinne tradycje.