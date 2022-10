20 bramek i drugie zwycięstwo łódzkich unihokeistów w ekstralidze

Jedyny reprezentant naszego regionu w Ekstralidze Unihokeja, AZS PŁ UMED Cochise Burger Łódź pokonał po szalonym meczu beniaminka rozgrywek TLU Kala-Izolacje Toruń.

Rozgrywane na hali Parkowej (ul. Małachowskiego 5/7) mogło podobać się kibiców. Obejrzeli oni łącznie 20 bramek. Na szczęście ostatecznie o dwa trafienia więcej zanotowali gospodarze i to oni mogli dopisać do swojego dorobku kolejne 3 punkty. Mecz zakończył się wynikiem 11:9.

Bramki dla łodzian zdobyli: Robert Krawczyk (4), Rafał Fijałkowski (3), Dawid Benkes (3), Kacper Tyczkowski (1). Skład łódzkiej drużyny: Bartosz Sobczak, Rafał Fijałkowski, Marcin Hubicki, Kacper Tyczkowski, Patryk Szadkowski, Karol Ankutowicz, Robert Krawczyk, Konstanty Michna, Jan Dyśko, Patryk Przybylski, Szymon Malicki, Hubert Kwaśniewski, Dawid Benkes, Igor Leśniewski, Kamil Prałat, Jakub Targoński. Trenerzy: Rafał Fijałkowski, Kacper Tyczkowski, Robert Benkes.

Łodzianie z sześcioma oczkami na koncie zajmują obecnie 3 miejsce. Kolejny mecz rozegrają 22 października z SKS Olimpią Łochów, ubiegłorocznym brązowym medalistą. Olimpia do tej pory zagrała dwa razy, poniosła porażkę i wygrała po dogrywce. Łódzką drużynę stać na wygraną z renomowanym przeciwnikiem. ą