27 ełkaesiaków szlifuje formę w Woli Chorzelowskiej

Na obóz wyjechało 27 piłkarzy, bo Ricardinho dołączy do zespołu za kilka dni. Niespodzianką jest obecność w tej grupie byłego młodzieżowego reprezentanta Polski Jana Sobocińskiego, który od 1 lipca nie jest już zawodnikiem ŁKS, lecz amerykańskiego Charlotte FC, który od roku 2022 ma grać w MLS, a z którym 21-latek związał się w lutym umową. Czyżby Jan Sobociński pozostał w Łodzi na rundę jesienną I ligi? Z naszych informacji wynika, że jego wypożyczenie zostanie przedłużone na rundę jesienną, po której zakończeniu dołączy do Charlotte FC.

W gronie wybrańców trenera Kibu Vicuny jest także Kelechukwu Ibe-Torti, który grał ostatnio w drużynie rezerw, które awansowały do grupy pierwszej III ligi i był wyróżniającym się piłkarzem (6 goli). Z zespołu rezerw mamy także Mateusza Bąkowicza (8), Oskara Koprowskiego (8) oraz bramkarza Aleksandra Bobka.Nie ma natomiast Mateusza Kowalczyka, który został potwierdzony do ŁKS w środę. On jednak rozpocznie zajęcia z drugim zespołem 12 lipca. Do Woli Chorzelowskiej wyjechał natomiast Samu Corral, ale on ma trenować, przynajmniej na razie, indywidualnie. Piłkarz leczył ostatnio kontuzję i dopiero odzyskuje formę.

Ełkaesiacy mają komfortowe warunki do pracy. Jak informuje rzecznik prasowy klubu Bartosz Król, do ich dyspozycji jest między innymi czterogwiazdkowy hotel, profesjonalny gabinet do wykonywania masażu, strefa termalna, sauny i pełnowymiarowe boisko naturalne ze świetnie zaopatrzonym zapleczem socjalnym oraz, co ważne, sztucznym oświetleniem.

W trakcie pobytu na zgrupowaniu ełkaesiacy rozegrają dwa mecze sparingowe. Pierwszy już w najbliższą sobotę (3 lipca) z występującą w PKOEkstraklasie Stalą Mielec. Na środę (7 lipca) zaplanowano potyczkę także ze Stalą, ale rzeszowską, która rywalizuje w II lidze. Pierwszy mecz ligowy łodzianie rozegrają 31 lipca w Tychach.

Wspominaliśmy o zainteresowaniu łódzkiego klubu Japończykiem Koki Hinokio ze StomiluOlsztyn. Otóż nic z tego nie wyjdzie, bo 20-latek podpisał trzyletni kontrakt z lubińskim Zagłębiem.ą