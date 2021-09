3. Kongres AGD w Łodzi - polskiej stolicy tej branży

Prezes ŁSSE Marek Michalik podkreśla, że Kongres AGD to największa impreza branżowa w Europie.

- W Łodzi raz w roku zbiera się cała branża: najwięksi na świecie producenci, dystrybutorzy, współpracownicy, a także ci, którzy wymyślają nowe pomysły. Przyjechali, by dyskutować o przyszłości branży - mówi prezes Michalik.

- Nie bez powodu ten kongres już po raz trzeci odbywa się w Łodzi. Łódź to największe zagłębie AGD w Polsce, chociaż goni nas Dolny Śląsk - mówił ma początku kongresu Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Polska należy do światowych liderów w branży artykułów gospodarstwa domowego. Jesteśmy 4. eksporterem na świecie. Produkcja ok. 22 mln urządzeń dużego i małego AGD, plasuje Polskę na 1. miejscu w UE wśród producentów w tym sektorze.

„Bezpośrednio przy produkcji AGD zatrudnionych jest 26 tys. osób. Dodatkowe 5 tys. osób to pracownicy ulokowanych w Polsce regionalnych i globalnych centrów badań i rozwoju, centrów informatycznych, zakupowych, usług biznesowych i oddziałów handlowych obsługujących sprzedaż w Polsce, Europie Środkowo-Wschodniej, Bałkanach, Ukrainie, Rosji” - czytamy w raporcie APPLiA Polska. - „28 proc. pracowników branży AGD to pracownicy umysłowi. Średnie wynagrodzenie to 5,6 tys. zł brutto. Z uwzględnieniem poddostawców materiałów oraz usług wokół całego łańcucha życia produktu, w tym serwisów napraw AGD (ok. 2,5 tys. pracowników), zatrudnienie sektora AGD przekracza 100 tys. osób”.