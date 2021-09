32-latek zatrzymany za kradzież roweru jest podejrzany o kradzież rozbójniczą

DWA PRZESTĘPSTWA W DWA DNI

W niedzielę (19 września) do komisariatu na łódzkich Bałutach zgłosiła się kobieta, której skradziono rower o wartości 2000zł. Jak się okazało, sprawca kradzieży odkręcił części jednośladu, pozostawiając na stojaku przednie koło. Funkcjonariusze policji pracujący na jednym z nagrań okolicznego monitoringu zauważyli mężczyznę niosącego niekompletny rower.

Znając wizerunek podejrzanego szybko zawęzili krąg podejrzanych, pomogło w tym również dobre rozeznanie wśród osób łamiących prawo. Sprawca nie posiadający stałego miejsca pobytu wpadł w ręce stróżów prawa już następnego dnia. Kompletnie zaskoczony 32-latek został zatrzymany gdy wychodził ze sklepu przy ulicy Rojnej. W rozmowie z policjantami przyznał się do kradzieży roweru ale jak oświadczył bez koła nie chciało mu się go nieść więc go wyrzucił.- informuje Katarzyna Zdanowska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.