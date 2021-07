36 tysięcy kierowców dostało mandaty za przekroczenie prędkości na budowanej autostradzie A1

Pierwsze urządzenie odcinkowego pomiaru prędkości zaczęło działać 20 stycznia 2021 roku między Tuszynem a Piotrkowem Trybunalskim. Dwa dni później włączono je na odcinku między Kamieńskiem a obwodnicą Częstochowy.

Od tego czasu urządzenia zarejestrowały 257,4 tys. przypadków przekroczeń dopuszczalnej prędkości. Do właścicieli pojazdów wysłano 182,9 tys. wezwań (mają się oni określić: przyjmuję mandat lub nie). Nałożono już 36,5 tys. mandatów karnych. Takie dane udostępnił nam Główny Inspektorat Transportu Drogowego 7 lipca 2021 roku. Oznaczają one, że średnio w miesiącu ponad 40 tys. kierowców przekracza dozwoloną prędkość. Pierwszego dnia funkcjonowania systemu monitorującego, tylko na jednym odcinku, zarejestrowano ponad 1,3 tys. wykroczeń.

Odcinkowe pomiary prędkości zaczęły funkcjonować 20 i 22 stycznia 2021 roku. Powód? Po oddawaniu kolejnych betonowych odcinków drogi kierowcy zaczęli traktować ją jak gotową autostradę i jeździli, mimo wprowadzonych ograniczeń, po 140 i więcej kilometrów na godzinę. A jest to wciąż plac budowy.

Nadmierna prędkość stwarzała zagrożenie dla użytkowników dróg, ale także dla pracowników firm budujących A1. Stąd objęcie dwóch fragmentów powstającej autostrady elektronicznym nadzorem i wprowadzenie na nich ograniczenia prędkości do 70 km/h. Ma on działać do zakończenia budowy autostrady A1. Pierwszy gotowy jej odcinek (Tuszyn - Piotrków Trybunalski) ma być oddany do użytku pod koniec września tego roku.