48 edycja CNBA oficjalnie rozpoczęta – zagrają w niej aż 54 zespoły! Zdjęcia

W Superlidze najciekawszym spotkaniem – bez zaskoczenia – okazało się starcie pomiędzy Elbudplastem a Bad Boysami.

Ci pierwsi w grudniu po kilku latach sięgnęli w końcu po mistrzostwo najwyższej klasy rozgrywkowej. Bad Boys to jedno z większych, pozytywnych zaskoczeń minionej edycji. Tym razem to Bad Boysi wzmocnieni wysokimi Patrykiem Walem i Maciejem Szkudlarkiem, narzucili swoje tempo gry odnosząc zwycięstwo 66:58. Wspomniany Wal oraz Szymon Gralewski zdobyli łącznie 39 punktów. Wśród pokonanych słowa uznania należą się Adamowi Sadło, zdobywcy 16 punktów.

W I lidze w tej edycji będzie niezwykle ciekawie, o czym świadczą wyniki pierwszych spotkań.

W arcyciekawym meczu Mosquitos okazali się lepsi od Surchem-Brukland. Cały mecz to wymiana cios za cios i ciągła zmiana prowadzenia. Na 24 sekundy przed końcem na tablicy widniał remis po 57. Piłkę do ręki wziął Wojciech Pietrakiewicz i na niecałe pięć sekund przed końcem zdobył punkty spod kosza. Przeciwnicy oddali jeszcze rzut za trzy punkty, który okazał się niecelny. Słowa uznania należą się Piotrowi Kosielskiemu (18 punktów) oraz Arturowi Kornackiemu (21 punktów). W swoich debiutach w tej klasie rozgrywkowej Win or lose We still booze musieli uznać wyższość Razem Ponad Tonę, a Shaqtin a Fool otrzymali lekcję od doświadczonego King-Brokera.