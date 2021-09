5 złotych i 2 srebrne medale pięściarzy Widzewa Łódź. Mistrz Gruzji i chłopaki na medal z MSMS Edukacja i sport

W sobotę 18 września w Lubochni koło Tomaszowa Mazowieckiego Okręgowy Związek Bokserski w Łodzi zorganizował Turniej Bokserski w którym wzięli udział zawodnicy z 14 klubów, takich jak MUKS Widzew Łódź, Olimpijczyk Ozorków, Iryda Mielec, Sportowy Żyrardów, K.O Opoczno, Nokaut Radomsko, UKS Włókiennik łódź, RKS Łódź, Boks Lubin, RKS Łódź, Adrenalina Wrocław, Copacabana Konin, Zagłębie Konin, i KB Odra Opole.

- Sekcja bokserska Widzewa Łódź zgłosiła do turnieju 15 zawodników. Większość to uczniowie Międzynarodowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego Edukacja i sport w Łodzi, w której pracuję i prowadzę sekcje bokserskie Widzewa Łódź i UKS Victoria ze szkoleniowcem z Ukrainy Andrzejem Bodnarczukiem - informuje trener Bogdan Szuba. - W turnieju wzięło udział 7 zawodników naszej sekcji bokserskiej. Zdobyli 5 złotych i 2 srebrne medale. Reszta zawodników stoczyła walki sparingowe, bądź nie boksowała z braku przeciwników.

Pierwszy z widzewiakow Fabian Pawlak w wadze do 66kg przegrał walkę z zawodnikiem z Olimpijczyka Ozorków Gabrielem Grodnickim zdobywając srebrny krążek. Maksymilian Szwed to już doświadczony zawodnik Widzewa Łódź, który wypunktował jednogłośnie na punkty Konrada Manowskiego z Boks Lubin zdobywając złoty medal.

Kolejne walki szły już mistrzowsko i po kolejny złoty krążek poszedł Elwir Karimov, uczeń Międzynarodowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego Edukacja i sport. To niepokonany na polskim ringu mistrz Gruzji, który w wadze do 64kg pokonał jednogłośnie na punkty Dawida Kule z KB Odra Opole. Dmytro Pakholczak w wadze do 67kg - kolejny złoty medalista Memoriału Bokserskiego w Lubochni bez problemu rozprawił się z Mateuszem Garchelem z Włókiennika Łódź.