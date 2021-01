50. Plebiscyt Sportowy rozstrzygnięty. Zobacz laureatów wszystkich kategorii [GALERIA]

NOWE Czarnek o powrocie do szkół: „Przygotowujemy się na różne warianty”

Szef resortu edukacji Przemysław Czarnek przypomniał na konferencji prasowej jakie zasady obowiązują uczniów, którzy wrócili do nauki stacjonarnej. Nie podał jednak konkretnego terminu, dotyczącego powrotu wszystkich uczniów do szkół, stwierdzając, że taką decyzję przekaże premier Mateusz Morawiecki. Poinformował natomiast, że wystosował pismo do rektora UMK w Toruniu ws. szczepień pracowników niemedycznych uczelni.