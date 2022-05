6. Mini Bieg Ulicą Piotrkowską Rossmann Run. Oto zwycięzcy. Galeria zdjęć

Oto lista zwycięzców:

Na stronie protimer.pl ogłoszone były wyniki poszczególnych konkurencji. Oto zwycięzcy: Maksymilian Wojciechowski, Magdalena Jakubowska, Jędrzej Nowakowski, Krzysztof Majewski, Tomasz Kubisiak, Mateusz Grzelak, Franek Leśniewski, Antoni Poborski, Julian Pielesiek, Cecylia Marta Dychto, Patrycja Kowalska, Maja Olczak, Ines Sobczak, Julia Nowakowska, Kaja Kochanowska, Lidia Matejczuk, Przemysław Ledzian, Katarzyna Król.

Biegi rozpoczęły się o godz. 9.45. Najpierw wystartowali niepełnosprawni, a później dzieci i młodzież z podziałem na kategorie wiekowe. Dzieci urodzone w latach 2006-2012 rywalizowały na dystansie 900 m, młodsze urodzone 2013-2016 na 600 m, urodzone w latach 2017-2018 na 300 m, a najmłodsi (2019) na dystansie 200 m.

Już w najbliższą sobotę 28 maja odbędzie się bieg główny – 19. Bieg Ulicą Piotrkowską Rossmann Run. Na listach startowych w sumie widnieją już nazwiska 4,5 tys. osób. Nowa trasa, start z ulicy Piotrkowskiej, atrakcyjne nagrody, piknik dla mieszkańców i uczestników biegu. Tak ma w skrócie wyglądać najbliższa edycja łódzkiego biegu, który już w przyszłym roku będzie obchodził 20-lecie..

Zawodnicy wyruszą na trasę o godz. 19:00, a kilka godzin wcześniej, bo o godz. w Ogrodach Geyera rozpocznie się piknik. Organizatorzy zapowiadają m.in. zjazd food-trucków, występ zespołu muzycznego, strefę dla najmłodszych.

Biegacze, którzy miną linię mety na miejscach: 100 i 1000 (obowiązuje pierwszy pomiar czasu) otrzymają w nagrodę vouchery o wartości 5000 zł na zakup wycieczek.

Z kolei osoby, które uplasują się na miejscach: 2000 i 300 pojadą na weekend do Hotelu Śnieżnik w Kłodzku. Voucherami o wartości 200,150,100 zł nagrodzeni zostaną najlepsi zawodnicy we wszystkich kategoriach wiekowych. Dla ”branżówek” przygotowywane są podarunki od sponsorów. Jest o co walczyć. ą