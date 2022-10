7 mln zł dla Widzewa, czy może 3? Jaka część finansowej fortuny trafi do drużyny Widzewa?

Na mocy nowej umowy nadawca będzie miał prawa do transmisji wszystkich meczów PKO Bank Polski Ekstraklasy, w tym minimum 100 w jakości 4K, na terenie Polski w sezonach 2023/24 – 2026/27 – czytamy na stronie Ekstraklasa.org. Czteroletni kontrakt o wartości blisko 1,3 mld zł zapewni CANAL+ prawo do pokazywania magazynów oraz skrótów w telewizji, serwisie CANAL+ online oraz internecie. Jeden mecz w kolejce oraz poniedziałkowy magazyn skrótów będą dostępne tak jak do tej pory w kanałach otwartych.

Nowy kontrakt z CANAL+ plasuje Ekstraklasę na 9. miejscu pod względem wartości scentralizowanych praw krajowych w Europie. Ekstraklasa znajdzie się więc w rankingu za Belgią oraz tuż za Holendrami, ale przed Danią, Szwajcarią, Austrią i Czechami. Wzrost wartości praw w Polsce to znaczący sukces na niełatwym rynku praw mediowych w Europie, gdzie po pandemii część lig, w tym niemiecka, włoska czy francuska, musi mierzyć się ze spadkami wartości kontraktów. Podpisana umowa między Ekstraklasą i CANAL+ to jednocześnie najwyższy kontrakt mediowy w Polsce pod względem wygenerowanej wartości. Prawa do pokazywania rozgrywek PKO Bank Polski Ekstraklasy wyceniane są znacznie wyżej niż transmisje na polski rynek wiodących lig zagranicznych, a nawet pakiet praw obejmujących Ligę Mistrzów i Ligę Europy.

Wpływy z transmisji to tylko część wpływów dla klubów. Są ponadto wpływy z rankingu historycznego i za wynik sportowy.

– Zgodnie z przyjętym przez kluby modelem podziału środków, w sezonie 2021/22 Ekstraklasa rozdysponowała ok. 105,6 mln zł w ramach tzw. kwoty stałej. Każdy z klubów otrzymał z tego tytułu ok. 5,87 mln zł. Częścią tej sumy było też 18 mln zł przekazane przez Ekstraklasę jako dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w klubach i w akademiach. To środki pochodzące głównie z wpływów za licencje bukmacherskie, kar Komisji Ligi, a także środki przekazywane na ten cel przez partnera tytularnego – PKO Bank Polski – wylicza Krzysztof Bauza, dyrektor finansowy Ekstraklasy SA.

Ważnym kryterium podziału ligowych środków jest oczywiście wynik sportowy. W jego ramach, za sezon 2021/2022, rozdysponowano kwotę ok. 80,4 mln zł. Dodatkowo kluby otrzymały kwotę ok. 48 mln zł za miejsce w rankingu historycznym. Tu premiowane są wyniki sportowe klubów za ostatnie pięć sezonów poprzedzających sezon wypłat.

W celu rozwoju szkolenia w lidze Ekstraklasa wypłaciła także ok. 5,33 mln zł w ramach programu Pro Junior System.

Warto walczyć o jak najlepszy wynik sportowy. Czwarta w minionym sezonie Lechia dostała 7.254,736 zł, a siódmy Radomiak – 3.115.789 zł. Ile na mecie bieżącego sezonu zarobi Widzew?