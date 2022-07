9000 osób pobiegnie w Poland Business Run po protezę dla motocyklisty

Redakcja: Jak wyglądał Twój wypadek? Czy coś z niego pamiętasz?

Mariusz Juszczak: Pamiętam każdą chwilę ze swojego wypadku. Podczas wyścigu pierwszej rundy Wyścigowych Motocyklowych Mistrzostw Polski, będąc tuż za prowadzącym zawodnikiem, delikatnie przestrzeliłem zakręt. Zdarzało mi się to wielokrotnie podczas treningów, więc nie odpuszczając gazu, zacząłem wracać na właściwy tor. Niestety, tym razem przednia opona złapała uślizg na krawężniku wysokim na jakieś 2-3 cm… Razem z motocyklem wylądowałem dość łagodnie na asfalcie. Niestety, podczas gdy motocykl zaczął przesuwać się wzdłuż krawędzi toru, ja zacząłem sunąć powoli w poprzek.

Upadałem już wiele razy, ale wiedziałem, że ponieważ jest to pierwszy zakręt pierwszego okrążenia, jest duże ryzyko potrącenia przez jednego z ponad 20 zawodników, do czego po chwili doszło. Nie straciłem przytomności po uderzeniu i kiedy zobaczyłem, że mam złamaną nogę na wysokości uda, wiedziałem, że nie jest dobrze. Starałem się jednak zachować zimną krew i współpracować z ratownikami. Z jakiegoś powodu nie podjęto decyzji o szybkim transporcie do szpitala i po prawie 3 godzinach od wypadku straciłem przytomność w karetce. Obudziłem się niecały miesiąc później…