91 tys. bonów turystycznych czeka na aktywowanie w województwie łódzkim. Termin upływa w marcu przyszłego roku. Ile można zyskać?

W całym kraju rodzice aktywowali blisko 2,7 mln bonów turystycznych na kwotę około 2,4 mld złotych. Rodzice i opiekunowie z województwa łódzkiego za wypoczynek swoich pociech zapłacili bonami ponad 91,3 mln zł, a w Polsce transakcje bonem wyniosły około 1,4 mld zł.

- Bon jest ważny do 31 marca 2022 i nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze - przypomina Monika Kiełczyńska, rzecznik regionalny ZUS województwa łódzkiego. - Do tego czasu trzeba zrealizować płatność, sama usługa turystyczna może odbyć się później. Płatności bonami turystycznymi przyjmuje ponad 27,7 tys. przedsiębiorców i organizacji pożytku publicznego świadczących usługi hotelarskie lub oferujących imprezy turystyczne na terenie Polski.

Dla kogo bon?

Dofinansowanie w formie bonu turystycznego jest przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy z programu "Rodzina 500 plus". Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i z tego powodu 500 plus im nie przysługuje. Na każde dziecko przypada jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością potwierdzoną odpowiednim orzeczeniem rodzice mogą liczyć na dodatkowy bon, również w wysokości 500 zł.