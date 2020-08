95. Piesza Pielgrzymka Łódzka już na Jasnej Górze. ZDJĘCIA

- podkreśla ks. Paweł Kłys, rzecznik prasowy archidiecezji łódzkiej.

Dla wiernych, którzy z powodu epidemii koronawirusa nie mogli wziąć udziału w pielgrzymce osobiście, abp. Grzegorz Ryś odprawił we wtorek (25 sierpnia) mszę św. transmitowaną online na YouTube.

Część wiernych z regionu łódzkiego dojedzie do Częstochowy w środę autokarami i samochodami, by wziąć udział w uroczystości Matki Bożej Jasnogórskiej. To wyjazdy prywatne lub organizowane przez parafie.