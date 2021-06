Absolutorium dla marszałka i zarządu województwa łódzkiego. Znów kontrowersyjne słowa szefa klubu PiS

Dochody budżetu województwa w 2020 r. wyniosły 1 mld 90 mln 262 tys. 906 tys. zł i zostały wykonane na poziomie niemal 100 proc. Gorzej z wydatkami, które ostatecznie sięgnęły 1 mld 34 mln 426 tys. 778 zł., ale wykonane zostały na poziomie 90 proc. Kondycję budżetu w 2020 r. mimo pandemii uznano za na tyle dobrą, że choć planowano wyemitować obligacje warte 65 mln zł, ostatecznie emisja sięgnęła 15 mln zł.

KO, największy klub opozycyjny sejmiku, odmówił poparcia absolutorium dla marszałka i zarządu.

- Uciekaliście na początku zeszłego roku od tematu COVID-19, co wielu ludzi kosztowało zdrowie, życie i miejsca pracy - zwracał się do zarządu i klubu PiS Marcin Bugajski, szef opozycyjnego klubu KO. - Nie wykonaliście 35 mln zł ze sprzedaży nieruchomości, bo do budżetu wpłynęło 22 tys. zł., choć na rynku była niebywała hossa, nie wykonano 30 mln zł w remontach dróg, wpływy z PIT i CIT też były niższe w stosunku do planu, a kwestii programów profilaktycznych, jak np. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zaciągnęliście hamulec.