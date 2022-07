Adrian Stańczykowski z KS Budowlani Commercecon Łódź powołany do reprezentacji Dariusz Kuczmera

Już w najbliższy weekend w Bukareszcie odbędzie się turniej kwalifikacyjny do rozgrywanego co 4 lata Pucharu Świata w Rugby 7, który w tym roku odbędzie się we wrześniu w Kapsztadzie w RPA. Najlepsze 4 drużyny zakwalifikują się W rywalizacji o 4 miejsca wezmą udział kobieca i męska Reprezentacja Polski.