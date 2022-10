Agrosad Równa nagrodzony podczas Gali Forum Firm Rodzinnych 2022 ZDJĘCIA

Firmy klasyfikowane są w dwóch kategoriach: z przychodami do 100 mln zł rocznie oraz powyżej tej kwoty. W tej drugiej kategorii znajduje się firma braci Wróbel. W zestawieniu uwzględnione są firmy, w których przynajmniej dwóch udziałowców łączą więzy rodzinne oraz w ich posiadaniu znajduje się minimum 50 proc. plus jeden udział, a także istnieją nieprzerwanie od minimum ośmiu lat. Firma w 100 procentach jest własnością dwóch polskich udziałowców i istnieje już 30 lat.

Dodatkowo firmy musiały:

- regularnie w ostatnich latach wykazać się dodatnim wynikiem finansowym,

- być w dobrej kondycji finansowej,

- cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

Majątek firm wyceniono na podstawie średniej arytmetycznej jego wartości likwidacyjnej oraz wartości księgowej netto spółki, która kwotowo odpowiada kapitałowi własnemu firm pomniejszonemu o wartości niematerialne i prawne. Wartość dochodowa to z kolei średnia zysków z lat 2016–2020. Wycena wartości nie uwzględnia wartości marek handlowych i dotyczy końca 2020 roku.