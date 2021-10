Alert pogodowy! Ostrzeżenie meteorologiczne dla Łodzi i regionu na czwartek 21 października 2021 roku. Wiatr do 140km/h! Na Bałtyku sztorm

POGODA DLA ŁODZI I WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenie meteorologiczne przed silnym wiatrem dla całego województwa łódzkiego. Wydane przez IMGW ostrzeżenie obowiązuje od godziny 12:00 dnia 21.10.2021 do godziny 21:00 dnia 21.10.2021.

Prognozowana prędkość wiatru wyniesie średnio od 30 km/h do 40 km/h w porywach do 140 km/h. W godzinach nocnych prognozowane są porywy wiatru do 70 km/h.

PROGNOZA POGODY NA CZWARTEK

Temperatura w czwartek wyniesie w dzień 16°C, a w nocy 5°C. W czwartek mogą wystąpić opady deszczu.