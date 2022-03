Andrzej Michalczuk został ambasadorem akcji charytatywnej Widzewa

Klub wspólnie z UMŁ włączył się w zbiórkę darów, które zostaną przewiezione do Lwowa - miasta partnerskiego Łodzi. W siedzibie oficjalnego sklepu Widzewa Łódź będą zbierane produkty, które następnie zostaną przesortowane, zapakowane i przewiezione za wschodnią granicę.

Okazję do wsparcia otrzymają również partnerzy Widzewa Łódź i członkowie Widzewskiego Klubu Biznesu. Klub uruchomi pakiet sponsorski „Pomoc Ukrainie”, który nieodpłatnie zostanie przekazany Urzędowi Miasta Łodzi. Dzięki temu akcje na rzecz pomocy ofiarom wojny będą promowane w social mediach Klubu, newsletterze, oficjalnej telewizji, a w trakcie dni meczowych komunikaty i grafiki informacyjne będą pozycjonowane na bandach LED i telebimach. Dodatkowo pakiet „Sponsora Meczu Widzew Łódź - Odra Opole” zostanie wystawiony na licytację. Zadeklarowana kwota zasili budżet akcji charytatywnej na rzecz ludności cywilnej.

Do zbiórki niezbędnych dla Ukraińców produktów zachęca Andrzej Michalczuk, legendarny piłkarz Widzewa Łódź, dwukrotny mistrz Polski i uczestnik piłkarskiej Ligi Mistrzów. Obywatel Ukrainy i Polski zdecydował się na podjęcie roli ambasadora akcji charytatywnej – czytamy na stronie klubu widzew.com.