Anita Włodarczyk i Tadeusz Mytnik w Łodzi. Dotknij olimpijskiego medalu w SP 79. Zdjęcia

Spotkanie młodzieży z naszą mistrzynią zainaugurowało nowy projekt Dotknij Olimpijskiego Medalu 2021. To projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

W zaplanowanych 16 spotkaniach z medalistami olimpijskimi, oprócz samych medalistów, weźmie udział ok. 1600 uczestników (dzieci, młodzież, nauczyciele) - w każdym spotkaniu ok. 100 osób. Projekt zostanie zrealizowany zgodnie z obowiązującymi zaleceniami sanitarno-epidemiologicznymi, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, przy ewentualnym użyciu środków ochronnych i dezynfekcyjnych.

W trakcie spotkań do rąk dzieci i młodzieży trafią olimpijskie trofea i inne pamiątki, odbędą się konkursy z nagrodami, medaliści opowiedzą o swojej sportowej przygodzie i będą zachęcać do aktywności fizycznej, sportowego trybu życia, zdrowego odżywiania, walki z nadwagą i otyłością, propagować idee fair play, uczciwego współzawodnictwa i poszanowania tradycji. Każdorazowo do szkolnej biblioteki przekazywane są wydawnictwa o tematyce olimpijskiej. Działania w ramach projektu doskonale wpisują się w całość aktywności Regionalnej Rady Olimpijskiej w Łodzi nakierowanych głównie na popularyzację idei olimpijskiej, zachęcanie dzieci i młodzieży do większej aktywności fizycznej, promujących zdrowy styl życia, pokazujących dobre przykłady i poszanowanie historii oraz tradycji, a zarazem stanowiących istotny element wychowawczy.