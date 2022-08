Anna Rędzia jak Robert Lewandowski. Grają piłkarki TME SMS Łódź

KKP Bydgoszcz to drużyna, z której przed sezonem do TME SMS przeszła obrończyni Daria Sokołowska. W pierwszym meczu tego sezonu piłkarki z Bydgoszczy wygrały na wyjeździe z Pogonią Tczew 3:1 (Agnieszka Glinka 38, Aleksandra Witczak 67, Kinga Wyrwas 77). Wygląda na to, że jeden z najmłodszych zespołów ekstraligi, za jaki uchodzą łodzianki, zmierzy się z jeszcze młodszą drużyną. W Tczewie w wyjściowej jedenastce KKP Bydgoszcz wybiegły 15-letnie Martyna Bartczak oraz Kinga Wyrwas i pozostawiły po sobie bardzo dobre wrażenie

Podopieczne trenera Marka Chojnackiego wygrały w premierze ligi na Widzewie z AP Orlen Gdańsk 2:0 (Dominika Kopińska 3, Anna Rędzia 63).

Początek sezonu jest wyśmienity w wykonaniu Anny Rędzi. Strzeliła gola w meczu ligowym oraz w obu pucharowych z Anderlechtem Bruksela i FC Gintra. Bramka strzelona w meczu z FC Gintra do złudzenia przypomina gola Roberta Lewandowskiego w meczu ze Szwecją podczas ostatniego Euro 2022. Tak strzelają tylko wielcy mistrzowie - z samego narożnika pola karnego.

Trener TMESMSMarek Chojnacki po turnieju eliminacji Ligi Mistrzyń mówił, że trzeba cieszyć się z tej wygranej, bo daje ona określoną premię dla klubu oraz cenne punkty w rankingu UEFA, tak istotne dla przyszłorocznej walki o Champions League.

Kiedy zobaczymy nasze mistrzynie w Łodzi. W sobotę 27 sierpnia o godz. 17 piłkarki TME SMS Łódź zagrają z drugim beniaminkiem Czwórką Radom. Radomianki przegrały oba dotychczasowe mecze z Czarnymi Sosnowiec 0:4 i Pogonią Tczew 0:6.

