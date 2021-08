Atak hakerski na Uniwersytet Łódzki! Zagrożone dane kilkuset osób: numery dowodów i PESEL, rachunków bankowych... O jaki kierunek chodzi?

Uniwersytet Łódzki poinformował o groźnym incydencie – jak ogłosił w komunikacie na swojej witrynie internetowej – "w związku ze zdarzeniem, do jakiego doszło w dniu 16 sierpnia 2021 r."

Włamanie na skrzynkę email unikatowych studiów MBA z oferty Uniwersytetu Łódzkiego

– Zdarzenie miało charakter włamania na skrzynkę email oraz powiązane z nią usługi Office 365 (to platforma zawierająca m.in. komunikator internetowy Teams czy popularne programy np. Word i Exel – red.), wykorzystywane w uczelni poprzez nieuprawnione pozyskanie danych logowania do niej przez nieustalonego sprawcę – sprecyzował w środę (25 sierpnia) Paweł Śpiechowicz, rzecznik UŁ.

Zhakowany adres email służy Polsko-Francuskiemu Programowi Studiów w zakresie Zarządzania typu MBA. To kierunek prowadzony przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ – i przedstawiany przez ten wydział jako unikatowy (bo absolwenci otrzymują podwójny dyplom: uczelni z Łodzi i z Lyonu). W akademickiej terminologii to tzw. studia podyplomowe (akurat w przypadku polsko-francuskiego kierunku warunkiem dopuszczenia do naboru jest okazanie tytułu magistra, a przynajmniej licencjatu i ukończenie przynajmniej jednego roku na stopniu drugim).