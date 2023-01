Awans Grot Budowlanych do ćwierćfinału Pucharu CEV! Wartość reklamowa klubu przekracza 30 mln zł

Siatkarki Grot Budowlanych, by awansować do 1/4 Pucharu CEV, musiały pokonać u siebie CV Gran Canarię 3:0 lub 3:1 oraz wygrać złotego seta. W pierwszym spotkaniu, zespół Macieja Biernata uległ rywalkom 1:3.

Rewanż w Łodzi rozpoczął się od zdecydowanego i szybkiego prowadzenia łodzianek 6:1, następnie 13:4. Ostatecznie podopieczne trenera Macieja Biernata wygrały seta do 12. Drugi set miał podobny przebieg, zespół z Hiszpanii był tylko tłem dla łodzianek.

Trzeci set był bardziej wyrównany, siatkarki przyjezdne prowadziły nawet 10:8, 12:9. Siatkarki Grot Budowlanych były blisko remisu (16:17), ale rywalki uciekły. Seta nie udało się uratować.

Koniecznie trzeba było wygrać czwartego seta. Początek - łodzianki przegrywają 4:6, ale walczą 8:7, następnie 16:14. Grot Budowlani triumfują w końcu i rozpoczyna się decydujący, złoty set. Ta partia była jednostronnym widowiskiem. Siatkarki Grot Budowlanych wygrały 15:9. Brawo. Łodzianki są w ćwierćfinale Pucharu CEV.