Aż 57 proc. mieszkańców województwa łódzkiego ma wadę wzroku. Wzrok w czasach pandemii. Jak zadbać o swoje oczy?

Powodów złego stanu zdrowia oczu jest wiele, ale głównym grzechem jest to, że zwyczajnie niewystarczająco o nie dbamy. Nie zdajemy sobie sprawy, że oczy wymagają troski równie dużej jak pozostałe nasze organy. Warto pamiętać, że okulistę powinniśmy odwiedzać regularnie, co najmniej raz w roku, nawet jeśli nie odczuwamy wyraźnych dolegliwości.

Coraz częściej spędzamy czas przed ekranami urządzeń elektronicznych, nie tylko pracując przy komputerze, ale również korzystając z nich w czasie wolnym. A wszystko to w niewielkiej odległości od oczu. Myśląc o konsekwencjach takich zachowań, warto przypomnieć, że oczy zaprogramowane są do patrzenia w dal i w takich warunkach czują się najlepiej. Niestety, obecna pandemiczna sytuacja dodatkowo potęguje te zachowania, zmuszając wiele osób do jeszcze dłuższej pracy lub zabijania czasu wolnego przy komputerze.

Dodatkowo badania pokazują, że mieszkańcy województwa łódzkiego wręcz nie rozstają się ze swoimi smartfonami oraz oglądają telewizję znacząco za długo – ponad 2 godzinny dziennie ze smartfona korzysta 70 proc. badanych, natomiast telewizję ponad 2 godziny ogląda aż 63 proc.

