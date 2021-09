Bartosz Jagielski zatrzymał pijanego kierowcę jadącego S8. Policja dziękuje muzykowi

Do obywatelskiego ujęcia pijanego kierowcy doszło około północy w nocy z soboty na niedzielę na MOP-ie Chojny w powiecie wieruszowskim. Nietrzeźwego kierującego zatrzymał wracający z jednego z koncertów wieluński muzyk Bartosz Jagielski.

Wracając z koncertu zauważyliśmy, że pojazd przed nami wyjeżdża poza linie i dość nerwowo reaguje na sytuacje drogowe. Ponieważ nie mieliśmy pojęcia czy kierowca jest pijany czy np. zmęczony zadzwoniliśmy pod 112 z prośbą i interwencję. Niestety bardzo długo to trwało i musieliśmy minąć nasz "zjazd". Postanowiłem ostrożnie zmusić kierowcę opla do zjazdu na MOP Chojny. Tam też po jego zatrzymaniu poczekaliśmy na przyjazd pierwszego radiowozu z Sieradza. Na pierwszym urządzeniu pojawił się kolor czerwony co wskazywało ponad 1 promil. Następnie funkcjonariusze użyli innego urządzenia i ponowili badanie po 15 minutach - relacjonuje Jagielski.