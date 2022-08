Będą derby Widzew - ŁKS. Na taki mecz czeka cała Łódź

Dzięki tak dobrej grze piłkarze ŁKS stali się faworytami do awansu do ekstraklasy. A w niej byłyby znów derby Łodzi Widzew - ŁKS. Na takie mecze czeka cała Łódź.

Tomasz Tułacz (trener Puszczy): - ŁKS wygrał mecz, zdobył dwa piękne gole, ale jestem zbulwersowany sytuacją, w której doświadczony zawodnik popełnił brutalny faul na naszym młodym piłkarzu, który właśnie strzelił hat-tricka i właśnie zdobywa szlify (Lucjan Klisiewicz - przyp. red.). Powiem szczerze, że cały mecz miałem tę sytuację w głowie. Jestem zbulwersowany takim zachowaniem.

Kazimierz Moskal (trener ŁKS): Tak chcieliśmy zacząć ten mecz. Mocno i z przytupem. Uważam, że zawodnicy stanęli na wysokości zadania. Chcielibyśmy w spokoju pracować i dlatego cały czas należy tonować nastroje. Powtarzam się, ale naprawdę jeszcze dużo pracy przed nami. Zgadzam się, że musimy popracować nad tym, żeby przy wyniku 2:0 w pełni kontrolować wydarzenia na boisku. Po 80 minucie był taki moment, kiedy szanowaliśmy piłkę, a Puszcza nie wiedziała jak się do nas dobrać, to wtedy wychodzi mądrość drużyny. Fajnie byłoby wygrać 3:0, ale ten też nie jest zły. Była taka koncepcja tego składu. W planach było też wystawienie Adama Marciniaka, ale też znów złapał kontuzję. Ci co zagrali, stanęli na wysokości zadania. Było trzech młodzieżowców, ale wszyscy byli pierwszymi wyborami do podstawowego składu.