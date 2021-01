Będą obowiązkowe szczepienia dla dzieci w żłobkach? Łódzcy samorządowcy analizują pomysł, Sejm RP już pracuje nad ustawą 27.01.2021

Zmiana w rekrutacji przedszkolnej w Łodzi to efekt uchwały miejskich radnych podjętej po skierowaniu do nich obywatelskiego projektu powstałego w środowisku łódzkich lekarzy.

W czwartek (21 stycznia) Urząd Miasta Łodzi przypomniał, iż w naborze do podległych mu przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 po raz pierwszy pojawi się premia za dotrzymanie obowiązku poddania dziecka obowiązkowym szczepieniom. W rekrutacji dla nowych kandydatów, która zacznie się 1 kwietnia 2021 roku, spełnienie tego obowiązku będzie drugim co do ważności kryterium samorządowym. Te są brane pod uwagę, gdy kwestii pierwszeństwa w dostępie do wybranej placówki nie rozstrzygną kryteria ogólnokrajowe (czyli np. wielodzietność rodziny kandydata albo niepełnosprawność dziecka).

Jednak już w 2019 r. UMŁ analizował także promowanie zaszczepionych kandydatów w rekrutacji do żłobków – a nawet, wzorem Warszawy, niedopuszczanie ich do miejskich placówek tego typu. Od miesięcy dopytujemy łódzki magistrat, jakie są wnioski z jego analiz. Z ostatnich odpowiedzi urzędników, z początku grudnia, wynikało, iż konsultują się oni jeszcze z pediatrami. Tempo tych konsultacji raczej nie wskazuje na możliwość wprowadzenia zmian w naborze żłobkowym w Łodzi przed wiosną 2021 roku – a następna rekrutacja do miejskich placówek jest planowana na kwiecień lub maj (w zależności od sytuacji związanej z epidemią koronawirusa).

Szczepienia obowiązkowe przy rekrutacji do żłobków? Prace w parlamencie mogą wyprzedzić decyzję władz Łodzi

Być może, ewentualną decyzję władz Łodzi uprzedzi zmiana prawa na poziomie krajowym. Bowiem w połowie grudnia 2020 r. Senat zaczął pracę na projektem (i skierował go do Sejmu jako własną inicjatywę), który posiadanie szczepień czyni warunkiem przyjęcia do żłobka oraz jednym z kryteriów ogólnokrajowych przyjęcia do przedszkola (zatem dopełnienie tego obowiązku stałoby się ważniejsze, niż wynika z łódzkiej uchwały).