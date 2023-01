Będzie duże zdjęcie ŁKS Łódź przed inauguracją wiosny

Zanim jednak piłkarze wyjdą na boisko w „Dzienniku Łódzkim” zamieścimy duże zdjęcie lidera I ligi, poinformujemy także o zmianach kadrowych, które nastąpiły w zespole prowadzonym przez trenera Kazimierza Moskala w przerwie zimowej. To nie wszystko, fani ŁKS mogą liczyć na aktualną kadrę Rycerzy Wiosny. Ponadto informacje o sytuacji w pozostałych pierwszoligowych ekipach.

Przejdźmy do bieżących spraw. Ełkaesiacy trenują w Side. Fanów lidera I ligi ucieszy zapewne fakt, że coraz lepiej czuje się, leczący ostatnio drobny uraz Pirulo. Piłkarz pojawił się już na boisku w meczu z Worskłą Połtawa i wszystko wskazuje, że kłopoty zdrowotne ma już za sobą. Gorzej sprawy mają sie z Artemijuśem Tutyskinaskasem i Mateuszem Kowalczykiem. Obaj podczas meczu z Ukraińcami zeszli z boiska już w pierwszej połowie, bo doskwierały im urazy. - Jeśli chodzi o Mateusza Kowalczyka, powinno być dobrze po kilku dniach. Nie wiem natomiast jak z Artim - mówił po spotkaniu Kazimierz Moskal.

Wydaje się, że nie są to jednak szczególnie groźne urazy. Niemniej jednak obu graczy czeka zapewne przerwa w treningach. Miejmy jednak nadzieję, że będą do dyspozycji szkoleniowca na ligowe mecze. Obaj są bowiem kluczowymi piłkarzami.

We wtorek (31 stycznia) ełkaesiacy mają rozegrać sparing z reprezentacją Tadżykistanu do lat 21. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 14 czasu polskiego. To przedostatni mecz kontrolny ełkaesiaków podczas zgrupowania w Turcji. Jeszcze w piątek (3 lutego) spotkają sie z drugoligowcem z Rumunii CS Csikszereda Miercurea Ciuc.

W Side nie ma Jana Kuźmy, ale piłkarz przebywa na testach w drugoligowej Kotwicy Kołobrzeg i jeśli zyska uznanie w oczach trenera Marcina Płuski, to wyleci z zespołem 1 lutego do Belek w Turcji.