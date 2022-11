Będzie festiwal goli ŁSTW Ocmer Politechnika Łódzka na pływalni Zatoki Sportu w Łodzi

Podopieczni trenera Edwarda Kujawy są faworytami. Zajmują trzecie miejsce w tabeli ekstraligi i marzy im się 21 tytuł mistrza Polski. Arkonia to nie ten sam zespół, co dawniej. W tym sezonie zamyka tabelę i jeszcze nie zdobył punktu. Można się spodziewać, że w meczu ŁSTWOcmer Łódź – Arkonia będzie festiwal goli dla łodzian.

Forma drużyny Edwarda Kujawy rośnie, o czym świadczą ostatnie zwycięstwa. Piotr Michalski mówił: – Widać, że nasza drużyna się zgrywa i ma ogromny potencjał. W ciężkim meczu z drużyną z Poznania stworzyliśmy sobie mnóstwo okazji w ataku i zagraliśmy dobry mecz w obronie. Jestem pełen nadziei przed nadchodzącymi kolejnymi meczami z Arkonią i drużynami z czołówki tabeli.

W ŁSTWważne role odgrywają młodzi zawodnicy. MVP derbowego meczu został 18-letni wychowanek naszego klubu Marcel Sylwestrowicz.

Akademia Swim&Waterpolo Łódzkiego Sportowego Towarzystwa Waterpolowego prowadzi nabory uzupełniające do grup dzieci i młodzieży o każdym stopniu zaawansowania. Dowiedz się więcej i zapisz u koordynatora Bartka - nr tel. 881 032 368. ą