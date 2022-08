Będzie kara dla Widzewa po meczu z Legią. Co o zachowaniu kibiców pisze policja? Len.

Transparent o takiej niecenzuralnej treści pojawił się na trybunach stadionu Widzewa. Fot. Krzysztof Szymczak

Pod koniec meczu Widzewa z Legią doszło do nagannego zachowania kibiców gospodarzy, którzy rzucali różnymi przedmiotami na boisko. Sędzia Szymon Marciniak na kilka minut przerwał mecz. Za to zachowanie oraz za niecenzuralny transparent PZPN zapewne nałoży karę na łódzki klub. Oby nie doszło do zamknięcia części trybun. A co o zachowaniu kibiców pisze policja?