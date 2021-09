Będzie komplet widzów na trybunach Widzewa w rocznicę Ligi Mistrzów

Trener Janusz Niedźwiedź mówił o sytuacji kadrowej w drużynie Widzewa: – Oprócz Daniela Villanuevy, który ma drobny uraz, ale od poniedziałku będzie do naszej dyspozycji, reszta zawodników wróciła i jest zdrowa. Będą przygotowani do gry - powiedział.

Jak pokonać Skrę, która sprawiła sporą niespodziankę, pokonując Arkę Gdynia 2:1.

- Jej zwycięstwo na Arce to nie był przypadek, bo zagrała dobre spotkanie, więc nam jutro też na pewno nie będzie łatwo. Przede wszystkim musimy być bardzo konsekwentni i dalej kroczyć tą drogą. Ta konsekwencja oraz skupienie będą kluczowe. Musimy być szybcy w ataku, szybko podejmować decyzje i zajmować te przestrzenie, o których mówiliśmy sobie na treningach. Jeżeli będziemy szukać takiego grania i będziemy w tym konsekwentni, to wierzę, że zagramy dobre spotkanie - podsumował trener Niedźwiedź.

Mecz ze Skrą zaplanowano niemal równo 25 lat po pierwszym meczu Widzewa w Lidze Mistrzów.

Drugim uczestnikiem briefingu był Radosław Gołębiowski, który latem dołączył do Widzewa właśnie ze Skry Częstochowa. - Cieszymy się, że tak szybko gramy kolejny mecz i możemy zrewanżować się za to niedzielne spotkanie. Na pewno bolała nas ta stracona w końcówce bramka i czujemy sportową złość, ale jutro czeka nas już mecz ze Skrą. Jestem przekonany, że wyjdziemy na boisko po to, żeby wygrać to spotkanie - powiedział. - Analizowaliśmy końcówkę meczu z GKS-em i wiemy, jak w przyszłości radzić sobie w takich sytuacjach. Żałujemy, ale czasu nie cofniemy i skupiamy się tylko na meczu ze Skrą, żeby zdobyć trzy punkty - dodał.

Częstochowianie przyjadą do Łodzi podbudowani zwycięstwem nad Arką Gdynia 2:1. - Znam zespół Skry i nie była to dla mnie wielka niespodzianka, bo wiem, że są tam fajni, dobrzy zawodnicy, którzy potrafią grać w piłkę. My podchodzimy z szacunkiem do każdego rywala i mamy swój plan na ten mecz – podsumował Radosław Gołębiewski, cytowany przez widzew.com.

Mecz cieszy się wielkim zainteresowaniem. Już dziś wiemy, że spotkanie ze Skrą będzie oglądać ponad czternaście tysięcy kibiców czterokrotnego mistrza Polski. A może będzie komplet?