Będzie piąty przetarg na sprzedaż Sukcesji w Łodzi. Za ile tym razem można kupić centrum? Kiedy odbędzie się przetarg?

Do tej pory odbyły się cztery przetargi, do których nikt się nie zgłosił. W pierwszym cena wyniosła 126 mln zł, w drugim była o 6 mln zł niższa. Dopiero przy trzecim przetargu cena spadła poniżej 100 mln i wyniosła 99 mln zł, ale nie przełożyło się na to zainteresowanie potencjalnych nabywców, podobnie jak w przypadku przetargu numer cztery, gdy cena spadła do 85 mln zł.

Nowa uchwała rady wierzycieli

W piątek rada wierzycieli Sukcesji zebrała się po raz kolejny.

- Rada wierzycieli podjęła kolejną uchwałę o obniżeniu ceny wywoławczej, tym razem do 80 mln zł - mówi Ewa Frontczak, syndyk Sukcesji. - Rozpoznanie ofert najpewniej nastąpi w listopadzie.

Taniej o 46 mln zł

Najnowsza cena jest o 46 mln zł, czyli ponad jedną trzecią, niższa od początkowej. Centrum, z wyjątkiem czwartego piętra, jest zamknięte od lipca ubiegłego roku. Czynna jest jedynie część rozrywkowa, czyli kino, kręgielnia i klub fitness. Nowy właściciel będzie musiał skomercjalizować centrum, czyli znaleźć najemców części handlowej i restauracyjnej.