Bełchatowianie na telewizyjnym ekranie

Potyczkę, która ma się rozpocząć o 12.40 transmitował będzie bowiem Polsat Sport. To czwarty w tym sezonie “telewizyjny “ mecz z bełchatowskiego stadionu. Jak już wcześniej informowaliśmy jesienią GKS wygrał w Gdyni 2:1 (1:0) po dwóch golach Przemysława Zdybowicza, obecnie zawodnika Resovii. Sobotnie starcie będzie 23 oficjalnym obu drużyn w ekstraklasie, I oraz II lidze. Bilans jest nieznacznie korzystny dla gdynian, którzy wygrali osiem spotkań, bełchatowianie triumfowali siedmiokrotnie, a osiem spotkań kończyło się podziałem punktów. Na swoim stadionie bełchatowianie byli górą w czterech potyczkach, po raz ostatni 7 listopada 20009 roku. Było to 13. kolejka ekstraklasy, a miejscowi triumfowali wówczas 1:0 (0:0) po golu Dawida Nowaka. Bilans bramkowy to 32-25 dla GKS. Faworytem sobotniego starcia są goście, którzy zajmują obecnie szóste miejsce w pierwszoligowej tabeli z dorobkiem 46 punktów, czyli o cztery mniej od wicelidera GKSTychy. Drugie miejsce gwarantuje bezpośredni awans do ekstraklasy. ą

I LIGA

29. kolejka. Piątek (7 maja): Zagłębie Sosnowiec - Radomiak Radom (godz. 17.40, wynik z rundy jesiennej 0:0), Odra Opole - Puszcza Niepołomice (17, 0:1), GKSTychy - Górnik Łęczna (18, 1:1). Sobota (8 maja): GKS Bełchatów - Arka Gdynia (12.40, 2:1),Sandecja Nowy Sącz - Korona Kielce (16, 0:1), Stomil Olsztyn - Chrobry Głogów (16, 0:3), Termalika Nieciecza - Miedź Legnica (20, 3:2). Niedziela (9 maja): Resovia - Widzew Łódź (12.40, 0:2), ŁKS Łódź - GKSJastrzębie (15, 3:0).